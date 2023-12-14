Итоги Международного конкурса «Слово М. Акмуллы» подвели в Башкирском педуниверситете

Основными задачами конкурса являются сохранение и популяризация творческого наследия М. Акмуллы, приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам национального наследия, поддержка творчества учащихся и студентов.

В конкурсе приняли участие более 500 талантливых школьников и студентов колледжей и вузов из разных городов и районов Республики Башкортостан и России (Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Москвы, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре), а также из ближнего зарубежья – Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Участники из Башкирии представляли Уфу, Нефтекамск, Сибай, Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Баймак, Туймазы, Давлеканово, Кумертау, Белебей, Бирск, Бурзянский, Татышлинский, Кугарчинский, Кармаскалинский, Дуванский, Стерлибашевский, Буздякский, Благоварский, Гафурийский и Абзелиловский районы республики.

Конкурсанты представили творческие работы по различным номинациям. Они подготовили собственные литературные, музыкальные, художественные произведения, переводили стихотворение Акмуллы «Счастье» на иностранные языки, демонстрировали мастерство исполнителей стихов и танцев, музыкальных и вокальных произведений. Звание лауреатов конкурса I, II и III степеней получили 153 участника.

Эмиль Гайсин, ученик лицея №160 г.Уфы, стал лауреатом 1 степени в номинации «Изобразительное искусство»: «Я изобразил Мифтахетдина Акмуллу за работой, мой рисунок выполнен углем, мелом и сухой пастелью. Учитель немного рассказал нам об Акмулле – где он учился, чем занимался, почему стал известен. Мне очень интересно было изучить эту тему, ведь оказалось, что Акмулла – мой земляк. Я узнал, что он был просветителем, безвозмездно обучал детей, немало сделал для развития культуры башкир. Я очень уважаю его за это и рад, что его имя не предали забвению, и оно сохранилось в нашей истории», – поделился впечатлениями Эмиль.

Студентка колледжа БГПУ имени Акмуллы Дарья Мусина представила на конкурс свое стихотворение «Думы об Акмулле» и получила диплом II степени. «Я постаралась рассказать, как я вижу Акмуллу в настоящий момент и какое влияние он оказал на наше время. Я изучала его биографию, узнавала, чем он занимался, как жил и о чем думал, что его отличает от других писателей, мыслителей того времени, и меня привлекло то, что он боролся за свободу. Я пишу стихи с 13 лет, в этом году выпустила свой сборник. И в моем творчестве свобода занимает важное место, я считаю, что все люди должны высказываться, иметь свое мнение. У Акмуллы я увидела похожие мысли, и стихотворение появилось само собой. Я очень благодарна организаторам конкурса за то, что дали возможность молодежи показать свои таланты», – рассказала Дарья.

На гала-концерте были представлены самые интересные номера, представленные в разных номинациях конкурса. Одним из самых ярких выступлений стала песня в стиле рок на известное стихотворение «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк...», исполненная студентами БГПУ имени Акмуллы.

Участников приветствовал первый проректор Акмуллинского университета по стратегическому развитию Алмаз Мустаев. «Отрадно, что конкурс объединяет школьников, студентов колледжей и вузов из разных регионов России и даже разных стран. Мы видим, как растет интерес к творчеству Мифтахетдина Акмуллы среди молодежи, что его труды, его поэзия по-прежнему находят своего читателя. Он писал о том, что понятно каждому и сейчас, был и остается учителем и наставником для многих поколений не только башкирского народа, но и других тюрков. И сегодня мы видим замечательные работы, подготовленные ребятами на основе творчества Акмуллы и посвященные ему. От имени организаторов конкурса поздравляю вас и приглашаю в Акмуллинский университет, мы всегда открыты для творческих ребят!», – сказал он.

Организаторами конкурса выступили кафедра музыкального и хореографического образования Института педагогики, факультет башкирской филологии, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций и художественно-графический факультет БГПУ им. М. Акмуллы.

«Эпоха М. Акмуллы – время творения и просвещения в переломные времена, когда старое уходило, а новое зарождалось. Его творчество и сегодня вдохновляет современное поколение на создание современных музыкальных композиций. Хочется подчеркнуть оригинальность исполнения, креативный подход, эмоциональность выступлений участников конкурса», – отметила один из организаторов конкурса, заведующий кафедрой музыкального и хореографического образования БГПУ имени Акмуллы Татьяна Политаева.

Фото и текст: пресс-служба БГПУ им. М.Акмуллы