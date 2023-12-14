Нормы уборки в подъезде

Периодичность уборки определяется Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Ниже – рекомендованные нормы.
Ежедневно:
- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей и мест перед мусоропроводами,
- мытье полов в лифте.
Еженедельно:
- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа.
Ежемесячно:
- мытье лестничных площадок и маршей.
Ежегодно:
- мытье окон (весной),
- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.
В договоре с управляющей компанией может быть предусмотрено, что подъезды моют по графику.
Собственники многоквартирного дома могут принять решение о проведении более частой уборки подъездов за дополнительную плату.
Уточните, что написано в вашем договоре, и требуйте его соблюдения. За уборку и обслуживание собственники каждый месяц платят деньги. А управляющая компания нанимает на эти деньги персонал для уборки.
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