Нормы уборки в подъезде

Периодичность уборки определяется Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Ниже – рекомендованные нормы.



Ежедневно:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей и мест перед мусоропроводами,

- мытье полов в лифте.



Еженедельно:

- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа.



Ежемесячно:

- мытье лестничных площадок и маршей.



Ежегодно:

- мытье окон (весной),

- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.



В договоре с управляющей компанией может быть предусмотрено, что подъезды моют по графику.



Собственники многоквартирного дома могут принять решение о проведении более частой уборки подъездов за дополнительную плату.



Уточните, что написано в вашем договоре, и требуйте его соблюдения. За уборку и обслуживание собственники каждый месяц платят деньги. А управляющая компания нанимает на эти деньги персонал для уборки.



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