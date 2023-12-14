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Общество
14 Декабря , 11:41

Нормы уборки в подъезде

Как часто должны делать уборку в подъезде? – отвечают специалисты Госкомитета по жилищному и строительному надзору Республики Башкортостан.

Периодичность уборки определяется Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Ниже – рекомендованные нормы.

Ежедневно:
- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей и мест перед мусоропроводами,
- мытье полов в лифте.

Еженедельно:
- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа.

Ежемесячно:
- мытье лестничных площадок и маршей.

Ежегодно:
- мытье окон (весной),
- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков.

В договоре с управляющей компанией может быть предусмотрено, что подъезды моют по графику.

Собственники многоквартирного дома могут принять решение о проведении более частой уборки подъездов за дополнительную плату.

Уточните, что написано в вашем договоре, и требуйте его соблюдения. За уборку и обслуживание собственники каждый месяц платят деньги. А управляющая компания нанимает на эти деньги персонал для уборки.

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