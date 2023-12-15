Что делать, если не успели оплатить налоги вовремя?

Узнать о задолженности можно:
- в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- на Госуслугах в разделе «Налоговая задолженность;
- в налоговых органах;
- в офисах МФЦ.
Также о задолженности можно узнать по телефонам:
- Единого контакт-центра ФНС России: 8 (800)-222-22-22;
- горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан: +7(347) 215-10-70 (доб.55-55).
Погасить задолженность можно:
- в интернет-сервисах ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц»; мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- на Госуслугах;
- в банках, через платежные терминалы или мобильные приложения банков.
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан