-18 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
15 Декабря , 10:40

Что делать, если не успели оплатить налоги вовремя?

Объясняют специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (https://www.nalog.gov.ru/rn02/).

Узнать о задолженности можно:
- в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- на Госуслугах в разделе «Налоговая задолженность;
- в налоговых органах;
- в офисах МФЦ.

Также о задолженности можно узнать по телефонам:
- Единого контакт-центра ФНС России: 8 (800)-222-22-22;
- горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан: +7(347) 215-10-70 (доб.55-55).

Погасить задолженность можно:
- в интернет-сервисах ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц»; мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- на Госуслугах;
- в банках, через платежные терминалы или мобильные приложения банков.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru