Что делать, если не успели оплатить налоги вовремя?

Узнать о задолженности можно:

- в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

- на Госуслугах в разделе «Налоговая задолженность;

- в налоговых органах;

- в офисах МФЦ.



Также о задолженности можно узнать по телефонам:

- Единого контакт-центра ФНС России: 8 (800)-222-22-22;

- горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан: +7(347) 215-10-70 (доб.55-55).



Погасить задолженность можно:

- в интернет-сервисах ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц»; мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

- на Госуслугах;

- в банках, через платежные терминалы или мобильные приложения банков.



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан