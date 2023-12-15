Срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2023 год истекает 9 января 2024 года

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан напоминает, что 9 января 2024 года истекает срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2023 год для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Уплата страховых взносов в фиксированном размере осуществляется независимо от наличия наемных работников, возраста, вида осуществляемой деятельности, факта осуществления коммерческой деятельности и получения дохода.

Совокупный фиксированный размер страховых взносов за 2023 год составляет 45842 рубля.

В связи с внедрением института Единого налогового счета (далее – ЕНС) с 1 января 2023 года все платежи, в том числе страховые взносы, уплачиваются на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Тульской области.

Подробная информация о ЕНС размещена на специальной промостранице «Единый налоговый счет» официального сайта ФНС России.

Уплатить фиксированные страховые взносы можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Уточнить информацию по вопросу уплаты страховых взносов можно, обратившись по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800)-222-22-22.

Пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан