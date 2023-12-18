Акция «Елка желаний» – 2023

Участвовать в акции можно как мечтатель – заявитель, и как исполнитель. Исполнители самостоятельно выбирают желания, которые они могут осуществить.
Стать мечтателями могут:
- дети и пожилые с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;
- дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
- дети-сироты и дети без попечения родителей;
- дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;
- дети из семей, члены которых получили инвалидность или погибли в ходе СВО;
- дети из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Заявители могут попросить следующие подарки:
- цифровая техника (кроме смартфонов и планшетов);
- одежда;
- игрушки;
- спортивный инвентарь;
- музыкальные инструменты;
- товары для хобби;
- развивающие материалы и литература;
- исполнение мечты (например, поехать в другой город, посетить музей, обнять панду и т.д.).
Что нельзя просить в качестве подарка, как заполнить заявку и какие документы для этого нужны – читайте в официальной группе акции и на сайте елкажеланий.рф
Организатор акции – президентская платформа «Россия – страна возможностей». Акция проводится с 2018 года перед новогодними праздниками.
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан