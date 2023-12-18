Как выбрать безопасные новогодние украшения?

При выборе праздничных украшений убедитесь, что они отвечают нормам безопасности. Читайте о них ниже.



Ёлка:

- У живой – целый ствол без трещин, грибка и плесени. Ветки эластичные, иголки мягкие;

- У искусственной – ветки без острых краев и зазубрин, материал огнеустойчивый, нет запаха химии.



Гирлянда:

- На упаковке указаны товарный знак, название, адрес производителя, срок службы, правила безопасного использования, тип лампочек и допустимое напряжение;

- Перед тем, как развесить украшение, проверьте, горят ли все лампочки. Если при включении вы почувствовали резкий запах, не вешайте ее. Не ремонтируйте гирлянду самостоятельно!



Ёлочные игрушки:

- От изделия не пахнет пластиком, клеем или краской;

- Краска или блестки не остаются на руках;

- Если в вашей семье есть маленький ребенок, выбирайте пластиковые игрушки – стеклянные могут разбиться и поранить малыша. Покупайте украшения без мелких деталей.



У всей продукции должны быть документы, которые подтверждают качество и безопасность.



Пусть праздник принесет вам только радость!



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