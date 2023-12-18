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Общество
18 Декабря , 14:51

Как выбрать безопасные новогодние украшения?

Объясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

При выборе праздничных украшений убедитесь, что они отвечают нормам безопасности. Читайте о них ниже.

 Ёлка:
- У живой – целый ствол без трещин, грибка и плесени. Ветки эластичные, иголки мягкие;
- У искусственной – ветки без острых краев и зазубрин, материал огнеустойчивый, нет запаха химии.

 Гирлянда:
- На упаковке указаны товарный знак, название, адрес производителя, срок службы, правила безопасного использования, тип лампочек и допустимое напряжение;
- Перед тем, как развесить украшение, проверьте, горят ли все лампочки. Если при включении вы почувствовали резкий запах, не вешайте ее. Не ремонтируйте гирлянду самостоятельно!

 Ёлочные игрушки:
- От изделия не пахнет пластиком, клеем или краской;
- Краска или блестки не остаются на руках;
- Если в вашей семье есть маленький ребенок, выбирайте пластиковые игрушки – стеклянные могут разбиться и поранить малыша. Покупайте украшения без мелких деталей.

У всей продукции должны быть документы, которые подтверждают качество и безопасность.

Пусть праздник принесет вам только радость!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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