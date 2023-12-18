Меры поддержки участников СВО

Например, дети бойцов СВО могут бесплатно учиться в колледже, независимо от среднего балла аттестата. Если специальность предусматривает вступительные испытания, то нужны положительные результаты. Если ребенок уже студент коммерческой группы – его переведут на бесплатное обучение. Если бюджетных мест по специальности нет, обучение оплатят сертификатом.
Из документов нужны: заявление, справка из военного комиссариата и справка, которая подтверждает степень родства с участником СВО.
Полный пакет мер поддержки – по ссылке: https://vk.cc/ctghAQ. Также вы можете воспользоваться чат-ботом: https://vk.cc/cpMRvx
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