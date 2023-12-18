-2 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
18 Декабря , 16:28

Меры поддержки участников СВО

В Башкортостане для участников СВО и их семей действуют почти четыре десятка региональных мер поддержки.

Например, дети бойцов СВО могут бесплатно учиться в колледже, независимо от среднего балла аттестата. Если специальность предусматривает вступительные испытания, то нужны положительные результаты. Если ребенок уже студент коммерческой группы – его переведут на бесплатное обучение. Если бюджетных мест по специальности нет, обучение оплатят сертификатом.

Из документов нужны: заявление, справка из военного комиссариата и справка, которая подтверждает степень родства с участником СВО.

Полный пакет мер поддержки – по ссылке: https://vk.cc/ctghAQ. Также вы можете воспользоваться чат-ботом: https://vk.cc/cpMRvx

Читайте также:

Региональные льготы для участников СВО и их семей
В Ситцентре Башкортостана на вопросы про военную службу отвечают сотрудники пункта отбора граждан по контракту

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru