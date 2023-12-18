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Общество
18 Декабря , 11:56

Завершился прием заявок на премию «Служение»

Приволжский федеральный округ – на втором месте по количеству зарегистрированных заявок.

18458 заявок поступило на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение» от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Приволжский федеральный округ – на втором месте по количеству зарегистрированных заявок (2 405). Все муниципалитеты Республики Башкортостан активно включились в работу.

Премия проводится по поручению Президента России Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. 

На премию «Служение» выдвигались главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, а также сельские старосты, члены территориальных общественных самоуправлений и муниципальные депутаты.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Практики муниципалитета – решения для страны»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

3 439 заявок зарегистрировано в номинации «Инициатива каждого – общий успех». Эту номинацию чаще всего выбирали соискатели за проекты, реализованные вместе с жителями и вовлечение жителей в решение вопросы развития территорий.

Вторая по количеству заявок (3 239) – номинация «Мой край – моя гордость» за проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, создание уникального образа территории.  

Замыкает тройку лидеров номинация «Малая Родина – сила России» за проекты, направленные на повышение качества жизни жителей страны (2 720 заявок).

433 заявки подали в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества».

Народное голосование пройдёт с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на сайте премияслужение.рф.

Лауреатов и победителей объявят и наградят в январе 2024 года.

Автор - Альфия Батырова.

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