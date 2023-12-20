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Общество
20 Декабря , 11:38

Где узнать, когда отремонтируют многоквартирный дом?

Отвечают специалисты Госжилстройнадзора по Республике Башкортостан.

На официальном сайте «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» по республике есть специальная поисковая система.

В поиск необходимо ввести в строке часть адреса (например, Уфа, Менделеева 1) и из появившегося списка выбрать необходимый адрес дома.

Ссылка для поиска: https://vk.cc/ctknGQ

По вопросам, связанным с капитальным ремонтом домов, вы можете обратиться на горячую линию «Регионального оператора»: 8-800-775-69-77.

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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