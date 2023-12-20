Где узнать, когда отремонтируют многоквартирный дом?

На официальном сайте «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» по республике есть специальная поисковая система.
В поиск необходимо ввести в строке часть адреса (например, Уфа, Менделеева 1) и из появившегося списка выбрать необходимый адрес дома.
Ссылка для поиска: https://vk.cc/ctknGQ
По вопросам, связанным с капитальным ремонтом домов, вы можете обратиться на горячую линию «Регионального оператора»: 8-800-775-69-77.
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