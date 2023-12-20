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20 Декабря , 14:08

На выставке «Россия» в Москве поздравили трехмиллионного посетителя

Трехмиллионный гость посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Им стал Алексей Козырев из Барнаула Алтайского края. Его семья получила специальный подарок – открытку с поздравлением и подписью президента Владимира Путина и сертификат на поездку на космодром Восточный.

– Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — отметил Алексей Козырев.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве – самая масштабная экспозиция за современную историю нашей страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. На ней продемонстрированы важнейшие достижения всех 89 регионов страны в различных отраслях экономики.

Напомним, что в 75-м павильоне – стенд Башкортостана. 3 декабря здесь прошел День республики – посетители выставки окунулись в атмосферу зимнего сабантуя, фестиваля «Терра Зима» и настоящей башкирской свадьбы. Старт мероприятиям на стенде Башкортостана в этот день дал Глава Республики Радий Хабиров. Всего же мероприятия в День Башкортостана на выставке «Россия» посетило более 150 тысяч жителей и гостей столицы.

Автор - Альфия Батырова, фото: пресс-служба выставки

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