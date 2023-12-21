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Общество
21 Декабря , 10:23

Что делать, если потерял справку об инвалидности?

Вы можете получить дубликат справки, если потеряли оригинал. Проходить медико-социальную экспертизу (МСЭ) повторно для этого не нужно.

Для получения справки понадобятся копии:
- паспорта,
- старой справки о ранее проведенной МСЭ, если она есть.

Заявление можно подать:
- через Госуслуги,
- в бюро МСЭ по месту жительства (лично или по почте).

Дубликат подготовят в течение 30 дней. Его отправят почтой или вы сможете забрать справку в бюро МСЭ, когда вам придёт уведомление в личный кабинет «Госуслуг».

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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