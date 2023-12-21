Пенсия в 2024 году

1. Достижение пенсионного возраста:

- для мужчин – 63 года,

- для женщин – 58 лет.



2. Страховой стаж – не менее 15 лет.

Стаж начисляется за время официальной работы с отчислением страховых взносов и некоторые другие периоды.



3. Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — не менее 28,2.

Величина ИПК зависит от размера официальной зарплаты и суммы перечисленных страховых взносов. Их также начисляют за некоторые нестраховые периоды. Например, при уходе за ребенком до 1,5 лет, инвалидом, пожилым человеком старше 80 лет.



Досрочно выйти на пенсию могут многодетные мамы, педагоги, медработники, работники с Крайнего Севера и определенных видов деятельности. Для каждой категории – свои требования к стажу и возрасту.



Если не хватает страхового стажа и ИПК, назначается социальная пенсия на 5 лет позже наступления пенсионного возраста.



Проверить свой стаж и пенсионные коэффициенты вы можете на Госуслугах.



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