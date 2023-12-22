52 % россиян выбирают искусственную елку – соцопрос

Социологическое агентство «Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов – решило узнать у жителей страны, как они относятся к новогодним ёлкам.

Как сообщил «Вебер», 52% россиян ежегодно предпочитают устанавливать и украшать искусственную ёлку, 18% – предпочитают живое дерево. Каждый второй россиянин – 51% – наряжает ёлку за несколько дней до Нового года. 30 и 31 декабря, непосредственно перед праздником, ёлку наряжают 13% жителей страны.

В Башкортостане по данным Минлесхоза республики на сегодняшний день лесные хозяйства для реализации жителям перед праздником заготовили 32 753 новогодних дерева. При этом учли все предпочтения – есть и ели (2 769), и сосны (26 464) и пихты (3 520). Больше всего хвойных красавиц – 7 600 сосен – заготовил Зилаирский лесхоз, а 1 923 пихты Инзерского лесхоза могут стать отличным новогодним подарком для жителей райцентров и городов республики.

Кстати, «Вебер» проанализировал мнения россиян о новогодних подарках. 75% жителей России охотно дарят подарки, при этом 51% опрошенных покупают подарки заранее, а 24% из них – в последние дни перед праздником.

Что интересно: каждый второй респондент, а это 51% от общего количества считает покупку подарков перед Новым годом приятным занятием, а 31% называют этот процесс утомительным.

В статье использованы данные социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 5-6 декабря 2023 года в сети методом River Sampling среди 1 400 россиян старше 18 лет.

Автор - Альфия Батырова.