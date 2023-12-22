Что можно и что нельзя вернуть в магазин?

Товары надлежащего качества можно вернуть или обменять в течение 14 дней, при онлайн-торговле – в течение 7 дней. Но есть и невозвратные товары – это части мебельного гарнитура, ткань и отделочные материалы, купленные на метраж, ювелирные изделия, бытовая химия и агрохимикаты, животные и живые растения.



По закону вы вправе вернуть вещь, если сохранился ее товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, и вы можете подтвердить покупку.



Товар можно вернуть без чека, тоже по закону. Факт покупки могут подтвердить видеозапись из магазина, СМС или квитанция о списании средств, выписка с банковского счета, гарантийный талон, штрихкод на упаковке.



Невозвратные товары можно вернуть в двух случаях:



- Вы обнаружили брак, который не заметили в магазине. Вернуть деньги за некачественный товар можно в течение гарантийного срока или срока годности. Но если продавец указывал вам на дефект, и потом вы оплатили покупку – отказаться от вещи не получится. Не получится вернуть и уцененный товар. Товар, который изготовили специально для вас, тоже можно сдать только при наличии брака.



- Вы купили товар в интернет-магазине и не проверили его при курьере. Курьер привез покупку и сразу уехал, упаковку при нем вы не вскрывали. В этом случае покупку можно вернуть в течение семи дней после доставки, при этом если товар надлежащего качества.



Если продавец отказывается возвращать деньги за покупку, а вы уверены в своей правоте, пишите претензию или обращайтесь в Роспотребнадзор. Если ничего не помогло, остается крайняя мера – идти в суд.



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