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Общество
22 Декабря , 14:47

Как пожаловаться на управляющую компанию?

Что делать, если ваша управляющая компания плохо работает? Объясняют специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Вы можете отправить жалобу на управляющую компанию (УК).

Куда следует обратиться:
- Аварийно-диспетчерская служба – это первая инстанция, куда следует позвонить. Телефон можно найти на доске объявлений в подъезде, на сайте управляющей организации и на портале ГИС ЖКХ. Обратиться можно устно и письменно.

- Руководителю УК – если не помогло обращение в аварийно-диспетчерскую службу или есть претензии к работе сотрудников УК.

- В Госжилстройнадзор по Республике Башкортостан – если УК бездействует или не выполняет условия договора. Обратиться можно на горячую линию по номеру 8(347)294-94-00, либо написать обращение в адрес Госжилстройнадзора. Срок рассмотрения – 30 дней.

- В Роспотребнадзор – при нарушении закона о защите прав потребителей. Например, если качество услуг не соответствует нормативам.

- В прокуратуру – при противоправных действиях или бездействии УК, и если обращения в другие инстанции не дали результата.

 - В суд – если нужно обязать УК устранить недостатки, взыскать ущерб.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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