Как пожаловаться на управляющую компанию?

Вы можете отправить жалобу на управляющую компанию (УК).



Куда следует обратиться:

- Аварийно-диспетчерская служба – это первая инстанция, куда следует позвонить. Телефон можно найти на доске объявлений в подъезде, на сайте управляющей организации и на портале ГИС ЖКХ. Обратиться можно устно и письменно.



- Руководителю УК – если не помогло обращение в аварийно-диспетчерскую службу или есть претензии к работе сотрудников УК.



- В Госжилстройнадзор по Республике Башкортостан – если УК бездействует или не выполняет условия договора. Обратиться можно на горячую линию по номеру 8(347)294-94-00, либо написать обращение в адрес Госжилстройнадзора. Срок рассмотрения – 30 дней.



- В Роспотребнадзор – при нарушении закона о защите прав потребителей. Например, если качество услуг не соответствует нормативам.



- В прокуратуру – при противоправных действиях или бездействии УК, и если обращения в другие инстанции не дали результата.



- В суд – если нужно обязать УК устранить недостатки, взыскать ущерб.



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан