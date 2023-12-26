Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке?

Размеры имущественных налоговых вычетов:



- 260 тыс. рублей с 2 млн, потраченных на покупку квартиры, жилого дома с земельным участком или на строительство жилья;



- 390 тыс. рублей с 3 млн рублей за уплату процентов по целевому кредиту (ипотеке).



Как правило, за один налоговый период (календарный год) получается использовать только часть имущественного вычета. При этом неиспользованный остаток имущественного вычета переносится на последующие годы.



Порядок получения вычета:



Собрать подтверждающие документы (https://vk.cc/ctkAiG).



Если вы хотите оформить налоговый вычет в тот же год, когда приобрели жилье, можно это сделать через работодателя:



- обратитесь в налоговый орган, чтобы подтвердить право на вычет. Самый простой и быстрый способ – с помощью Личного кабинета налогоплательщика;



- напишите заявление на работе;



- работодатель не будет удерживать налоги из вашей зарплаты и перечислять государству, вы будете получать свою зарплату вместе с НДФЛ.



Если хотите получить вычет через налоговый орган:



- вам нужно предоставить налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговый орган с помощью Личного кабинета налогоплательщика.



Вашу декларацию проверят в течение 3 месяцев и в случае положительного результата денежные средства переведут на банковский счет. Отслеживать информацию удобно в разделе «Вычеты» Личного кабинета налогоплательщика.



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