Хочешь миллион? Конкурс «Ты в игре» тебя ждёт!

Организатором спортивного конкурса является АНО «Национальные приоритеты», а призы в его номинациях составляют 300 000 рублей на развитие проекта, а также гран-при в размере 1 000 000 рублей.



Конкурс «Ты в игре» призван найти и отметить яркие и полезные спортивные инициативы, которые стимулируют активный и здоровый образ жизни среди граждан России. Участники конкурса имеют возможность получить поддержку от партнеров и спонсоров, развить свои компетенции и улучшить внутренние бизнес-процессы в своих проектах. Также они могут пройти образовательный акселератор для развития спортивного менеджмента и повышения профессиональных навыков.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 11 февраля 2024 года. К участию приглашаются все граждане России старше 18 лет, проживающие на территории страны, а также российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, включая семейные проекты с участием детей до 18 лет. Проекты могут быть в оффлайн, так и в онлайн форматах, в него должны быть вовлечены не менее пяти человек, у участника должны быть планы по дальнейшему развитию проекта. Заявки на участие можно подать, заполнив форму на официальном сайте конкурса — тывигре.рф.

Источник: Молодёжная газета