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Общество
27 Декабря , 17:20

Опрос НЦИОМ: россияне поддерживают нацпроекты

Независимый центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса о реализации нацпроектов в России.

В ходе опросе выяснилось, что большинство россиян поддерживают продолжение нацпроектов в ближайшие пять лет.

Наибольшую пользу для общества, по мнению опрошенных, принесли такие нацпроекты, как «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». За последние три года российские граждане стали более информированными о нацпроектах.

Из результатов опроса также выяснилось, что наиболее узнаваемыми нацпроектами являются: «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение» и «Образование». За последние три года информированность о различных мероприятиях нацпроектов выросла с 57 до 62 процентов.

Наиболее полезными для российского общества нацпроектами, по мнению граждан, являются «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». За продолжением этих проектов чаще всего высказывались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, лица с хорошим материальным положением и жители Центрального федерального округа.

Результаты опроса также показали, что россияне считают развитие дорожной инфраструктуры и улучшение системы здравоохранения наиболее значимыми изменениями за последние четыре года.

Согласно опросу, большинство россиян (с долей от 72 до 98 процентов) поддерживают продолжение нацпроектов в ближайшие пять лет. Самыми необходимыми нацпроектами, по мнению россиян, являются «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Образование», «Жилье и городская среда», «Модернизация транспортной инфраструктуры» и «Наука и университеты».

Источник: Молодёжная газета

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