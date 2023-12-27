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Общество
27 Декабря , 18:05

Профессионалов Башкирии приглашают поучаствовать в конкурсе геобрендов «Земля открытий»

Начался прием заявок на участие в конкурсе-фестивале «Земля открытий»

сайт премии «Серебряный Лучник»
Фото:сайт премии «Серебряный Лучник»

До 15 февраля все желающие могут подать заявки в нескольких номинациях: «Моя земля. История и традиции», «Географические особенности и природная красота», «Гастрономическое богатство, традиции гостеприимства», «Культурное достояние, синергия талантов», «Наша гордость» (уникальные производства, промыслы, месторождения, промышленный туризм), «Экспедиция отправляется в путь» (маршруты для путешествий), «Праздник жизни» (событийный туризм), «Моя земля открытий. Личная история», «Мы — чемпионы!» (массовые спортивные мероприятия, здоровый образ жизни), «Жаркое лето» (семейный и детский отдых)».

В качестве конкурсных работ будут рассматриваться видеоролики, телевизионные программы и документальные фильмы о развитии территорий, внутреннем туризме, сохранении исторического наследия и т. д. Кроме того конкурсанты примут участие в фестивале геобрендов, который пройдет в марте 2024 года. Это один из проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

По итогам конкурса сформируется коллекция лучших фильмов и роликов 89 регионов России. А та территория, которая представит наибольшее количество роликов, получит право провести фестиваль на своей площадке.

Впервые конкурс был проанонсирован на Международной неделе бизнеса в Уфе.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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