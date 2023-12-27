Жителей Башкортостана приглашают принять участие в Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Участие могут принять жители любого региона России старше 18 лет. Для участия нужно до 19 января 2024 года подать заявку на сайте premia.rsv.ru. Заявка состоит из регистрации на сайте, рассказа о реализации профессионального и личностного потенциала, о своем вкладе в развитие нашей страны и видеовизитки.

Все поступившие заявки пройдут технический отбор и отбор экспертами, после чего сформируют рейтинг номинантов и пройдет народное голосование. Экспертная оценка включает изучение личности участника и его историю. В основе оценки – активная жизненная позиция и результаты, которые повлияли на жизнь участника и других людей, региона и страны в целом.

У премии 13 номинаций: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «IT и AI», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование», «Развитие регионов».

Финалисты попадут в «Карту возможностей России» на сайте Премии и получат возможность участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в марте 2024 года в Сочи. Для победителей – индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Автор: Альфия Батырова