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28 Декабря , 16:56

Андрей Назаров: В Новый год желания детей должны исполняться

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан рассказал в соцсетях о своем участии в акции «Ёлка желаний».

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Он готовится исполнить мечты трех ребят: семилетний Булат из города Дюртюли хочет самокат, 13-летний Динислам из Стерлитамака загадал велосипед, а 13-летняя Анна из Николо-Березовки — фотоаппарат.

«Порадовал выбор ребят, сразу понятно, какие у них увлечения: мальчишки предпочитают активные игры, а Анна, вероятно, планирует стать известным фотографом. В детстве я и сам занимался в фотокружке и прекрасно представляю, как это важно иметь в своем распоряжении хорошую технику, чтобы точно и ярко передавать красоту окружающего мира. С нетерпением жду встречи с ребятами, чтобы вручить им подарки», — написал Андрей Назаров.

Видео:Андрей Назаров/vk.com

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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