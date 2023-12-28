Андрей Назаров: В Новый год желания детей должны исполняться

Он готовится исполнить мечты трех ребят: семилетний Булат из города Дюртюли хочет самокат, 13-летний Динислам из Стерлитамака загадал велосипед, а 13-летняя Анна из Николо-Березовки — фотоаппарат.

«Порадовал выбор ребят, сразу понятно, какие у них увлечения: мальчишки предпочитают активные игры, а Анна, вероятно, планирует стать известным фотографом. В детстве я и сам занимался в фотокружке и прекрасно представляю, как это важно иметь в своем распоряжении хорошую технику, чтобы точно и ярко передавать красоту окружающего мира. С нетерпением жду встречи с ребятами, чтобы вручить им подарки», — написал Андрей Назаров.