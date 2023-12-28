Что делать, если нашли ошибку в квитанции ЖКХ?

Во всех случаях, когда вам приходит квитанция с ошибкой, необходимо обратиться в управляющую организацию. Это можно сделать по телефону, указанному на самой квитанции, на сайте организации либо письменно через заявление.



Причинами неверных начислений в платежке за коммунальные услуги могут быть:



- техническая ошибка – лишний нолик или неправильно поставленная запятая – и вот уже вместо пары сотен рублей за свет вам выписывают счет на тысячи;



- неправильный расчет – тут может ошибиться и сам потребитель, который передавал показания счетчика, и те, кто принимал и обрабатывал данные.



Если вопрос не решается, вам необходимо обратиться в надзорные органы, прокуратуру или суд с жалобой о неверном начислении платежа.



Как обратиться в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору – читайте здесь: https://vk.cc/ctwwWB.



Что делать, если управляющая компания не реагирует на ваше обращение – смотрите в нашем посте.



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