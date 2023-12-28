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Общество
28 Декабря , 11:55

Что делать, если нашли ошибку в квитанции ЖКХ?

Ошибки в квитанции за оплату ЖКХ могут появиться из-за неточности либо несвоевременности при передаче показаний, поломке счетчиков или оплошности управляющей организации.

Во всех случаях, когда вам приходит квитанция с ошибкой, необходимо обратиться в управляющую организацию. Это можно сделать по телефону, указанному на самой квитанции, на сайте организации либо письменно через заявление.

 Причинами неверных начислений в платежке за коммунальные услуги могут быть:

- техническая ошибка – лишний нолик или неправильно поставленная запятая – и вот уже вместо пары сотен рублей за свет вам выписывают счет на тысячи;

- неправильный расчет – тут может ошибиться и сам потребитель, который передавал показания счетчика, и те, кто принимал и обрабатывал данные.

Если вопрос не решается, вам необходимо обратиться в надзорные органы, прокуратуру или суд с жалобой о неверном начислении платежа.

Как обратиться в Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору – читайте здесь: https://vk.cc/ctwwWB.

Что делать, если управляющая компания не реагирует на ваше обращение – смотрите в нашем посте.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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