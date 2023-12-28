Когда подавать заявление на продление единого пособия?

Например, пособие выплачивают до января 2024 года включительно. Если вы обратитесь за продлением до конца января, следующий период выплат начнётся в феврале 2024-го, то есть вы ничего не потеряете. Также выплаты не прервутся, если обратиться за продлением в течение февраля.



Можно подать заявление на продление и позже, однако компенсаций за пропущенные месяцы не будет.



Продлить выплаты можно на «Госуслугах», в клиентских службах Соцфонда или в МФЦ.



Как получить единое пособие – читайте здесь.



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