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Общество
29 Декабря , 12:17

График работы медицинских учреждений в новогодние праздники

Как в Башкортостане в новогодние праздники будут работать больницы? Отвечают специалисты Министерства здравоохранения республики.

Прием в поликлиниках будет проходить с 8:00 до 17:00. Вызовы будут принимать до 16:00.

Рецепты на лекарственные препараты можно будет получить 30 декабря 2023 года, с 1 по 6 января 2024 года и 8 января 2024 года. Сделать это можно и на дому, и в поликлинике.

Профилактические медосмотры и диспансеризация будут проводиться с 1 по 6 января 2024 года, а также 8 января 2024 года с 8:00 до 17:00.

 Стационары и станции скорой медицинской помощи будут работать круглосуточно.

Будьте здоровы!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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