В госпабликах Башкортостана – более 5,3 млн подписчиков

За год с момента вступления в силу закона о госпабликах – 1 декабря 2022 года – количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тыс. Из них – около 6 тыс. страниц из Башкортостана.

Наиболее крупной сферой является образование – в ней насчитывается 83 тыс. госпабликов.

– В Башкортостане более 5,3 млн подписчиков госпабликов. Самой крупной сферой тоже стало образование – в ней 2 676 госпабликов республики. Хорошо, что у жителей есть доступ к важной и проверенной информации, а власть отвечает на их запросы в соцсетях. Госпаблики стали многофункциональными помощниками для жителей – теперь через них можно записать ребенка в кружок или записаться к врачу. Это очень удобно, – сказал Дмитрий Черенков, заместитель начальника Управления Главы республики по социальным коммуникациям и заместитель руководителя проекта ЦУР Башкортостана.

Востребованность подобных сервисов растет. В Башкортостане мини-приложение «Запись в кружок» установили 2 546 госпабликов, а «Запись к врачу» – 100 госпабликов.

Всего по России мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тыс. госпабликов, а «Запись к врачу» – 4,5 тыс. Только за ноябрь услуги получили более 5 тыс. человек.

– Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом – через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом, – сказал заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов – АНО «Диалог Регионы» – совместно с администрациями субъектов РФ на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тыс. человек. 46 тыс. администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

– В России появилась новая профессия – администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах – учителя, в детских садах – воспитатели и т.д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

В республике для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары. С начала года ЦУР Башкортостана провел более 20 мероприятий, в которых участвовали более 4 500 человек.

Автор: Альфия Батырова