Какие законы вступили в силу 1 января 2024 года?

Сохраняется пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе из декрета – https://vk.cc/ctmjxo



Повысили МРОТ и пенсии – https://vk.cc/ctM9uI, https://vk.cc/ctM9v2



Минимальный размер оплаты труда увеличился на 18,5%. В Башкортостане он составил 22 128 рублей в месяц. Страховые выплаты пенсий по старости выросли на 7,5%.



Бессрочное право на получение кредитных каникул – https://vk.cc/ctM9yA



До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года.



Социальные и страховые пенсии будут назначать в беззаявительном порядке – https://vk.cc/ctM9Be



Это страховая пенсия и социальная пенсия по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, у которых неизвестны оба родителя. Устанавливается автоматический перерасчет фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.



Новая редакция закона о занятости – https://vk.cc/ctMa4n



Отношения в сфере занятости будут регулироваться с учетом современного состояния рынка труда. Систематизируются меры государственной поддержки жителей.



Ряд выплат освободят от НДФЛ – https://vk.cc/ctMa7d, https://vk.cc/ctMa89



Сюда относятся выплаты к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня», доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, если вы их получили на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.



Повысят социальные налоговые вычеты – https://vk.cc/co140r, https://vk.cc/cpVYQo



Начиная с расходов 2024 года, можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей, а за обучение ребенка – до 14 300 рублей. Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме обучения.



Льготная ставка НДС для детских товаров – https://vk.cc/ctMaeB



Для детских бутылочек, ванночек для купания, детских автокресел и велосипедов НДС снизят до 10%.



Продолжение – в следующем посте.

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