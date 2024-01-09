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Общество
9 Января , 12:18

Какие законы вступили в силу 1 января 2024 года?

Сохраняется пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе из декрета – https://vk.cc/ctmjxo

 Повысили МРОТ и пенсии – https://vk.cc/ctM9uIhttps://vk.cc/ctM9v2

Минимальный размер оплаты труда увеличился на 18,5%. В Башкортостане он составил 22 128 рублей в месяц. Страховые выплаты пенсий по старости выросли на 7,5%.

 Бессрочное право на получение кредитных каникул – https://vk.cc/ctM9yA

До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года.

 Социальные и страховые пенсии будут назначать в беззаявительном порядке – https://vk.cc/ctM9Be

Это страховая пенсия и социальная пенсия по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, у которых неизвестны оба родителя. Устанавливается автоматический перерасчет фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

 Новая редакция закона о занятости – https://vk.cc/ctMa4n

Отношения в сфере занятости будут регулироваться с учетом современного состояния рынка труда. Систематизируются меры государственной поддержки жителей.

 Ряд выплат освободят от НДФЛ – https://vk.cc/ctMa7dhttps://vk.cc/ctMa89

Сюда относятся выплаты к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня», доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, если вы их получили на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

 Повысят социальные налоговые вычеты – https://vk.cc/co140rhttps://vk.cc/cpVYQo

Начиная с расходов 2024 года, можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей, а за обучение ребенка – до 14 300 рублей. Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме обучения.

 Льготная ставка НДС для детских товаров – https://vk.cc/ctMaeB

Для детских бутылочек, ванночек для купания, детских автокресел и велосипедов НДС снизят до 10%.

Продолжение – в следующем посте.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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