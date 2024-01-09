Какие законы вступили в силу 1 января 2024 года?

Начало – в предыдущем посте.



Программа долгосрочных сбережений – https://vk.cc/csmokp



Жители, заключившие договор долгосрочных сбережений с НПФ в период 2024-2026 годов и уплатившие взносы в сумме не менее 2 000 рублей в год, могут получить дополнительную финансовую поддержку от государства в течение трех лет.



Жители смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических данных в Единой биометрической системе с помощью Госуслуг – https://vk.cc/ctMjh7



Лиц, у которых есть право на бесплатную юрпомощь, освободят от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Это могут быть доверенности на представление граждан в судах, других органах и организациях – https://vk.cc/ctMjyM



Начнут действовать единые критерии получения социальной помощи – https://vk.cc/ctMjMH



Расширяется перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Возможно подать заявление о назначении помощи через Госуслуги.



Закрепляется конкретный перечень мер поддержки волонтеров – https://vk.cc/ctMjPe



Им будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Появится единый нагрудный знак. Расширяются цели добровольческой деятельности.



Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – https://vk.cc/ctMjUE



Они смогут пройти обучение по профессии рабочего или должности служащего. Им будут выплачивать пособия на покупку учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие в течение периода обучения.



Поправки в закон о маткапитале – https://vk.cc/ctJ7vP, https://vk.cc/ctMkAD



Теперь выплату могут получать только лица, имеющие гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он стал гражданином России по рождению. Мужчины, которым полагается маткапитал, смогут направлять его на формирование накопительной пенсии.



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