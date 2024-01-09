В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта

Стенд Республики Башкортостан будет расположен в павильоне № 75. Юные посетители смогут сыграть в интерактивный футбол и хоккей и попробовать себя в других спортивных активностях, заработать свои медали и получить массу положительных эмоций.

10 января гости выставки увидят мастер-класс по фехтованию на рапирах с олимпийскими чемпионами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным, балансбординг для чайников и презентацию Центра гимнастики Республики Башкортостан.