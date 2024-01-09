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Общество
9 Января , 17:51

В Москве на ВДНХ пройдёт неделя башкирского спорта

С 10 по 14 января 2024 года на стенде Республики Башкортостан пройдёт неделя башкирского спорта «100 лет спортивных побед».

Стенд Республики Башкортостан будет расположен в павильоне № 75. Юные посетители смогут сыграть в интерактивный футбол и хоккей и попробовать себя в других спортивных активностях, заработать свои медали и получить массу положительных эмоций.

10 января гости выставки увидят мастер-класс по фехтованию на рапирах с олимпийскими чемпионами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным, балансбординг для чайников и презентацию Центра гимнастики Республики Башкортостан.

Источник: пресс-служба министерства спорта Республики Башкортостан

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