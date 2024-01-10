В Москве на ВДНХ продолжается неделя башкирского спорта

11 января в павильоне № 75 посетители смогут увидеть гонку дронов, а также принять участие в мастер-классе по управлению летательными аппаратами.

Команда самого сильного человека России Эльбруса Нигматуллина продемонстрирует гостям выставки элементы силового жонглирования.

Также в этот день пройдут презентации спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Башкирии и презентация гандбольного клуба «Башкортостан».