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Общество
11 Января , 13:46

Как узнать о задолженности по взносам за капремонт?

Как узнать о задолженности по взносам за капитальный ремонт – отвечают специалисты Госкомжилстройнадзора по Республике Башкортостан.

На официальном сайте НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Республике Башкортостан» работает сервис «Найти свой долг».

В разделе – информация о помещениях, собственники которых не оплачивали взносы более трех месяцев. Данные о помещениях с долгами обновляются в сервисе ежемесячно.

Проверить, есть ли у вас задолженность, можно по ссылке – vk.cc/ctNEe8.

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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