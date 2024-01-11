Как узнать о задолженности по взносам за капремонт?

На официальном сайте НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Республике Башкортостан» работает сервис «Найти свой долг».
В разделе – информация о помещениях, собственники которых не оплачивали взносы более трех месяцев. Данные о помещениях с долгами обновляются в сервисе ежемесячно.
Проверить, есть ли у вас задолженность, можно по ссылке – vk.cc/ctNEe8.
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