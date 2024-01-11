На неделе башкирского спорта на ВДНХ презентуют интеллектуальный спорт

12 января на ВДНХ в павильоне № 75 пройдёт демонстрация робототехники и состязания по спортивному программированию.

Также посетители выставки смогут увидеть презентацию волейбольного клуба «Урал», сыграть в шашки с семикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной и чемпионкой мира по быстрой игре Айгуль Идрисовой.

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан расскажет о работе спортивного комплекса «Биатлон» в Уфе.