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Общество
11 Января , 12:27

На неделе башкирского спорта на ВДНХ презентуют интеллектуальный спорт

Неделя башкирского спорта «100 лет спортивных побед» проходит с 10 по 14 января на стенде Республики Башкортостан.

12 января на ВДНХ в павильоне № 75 пройдёт демонстрация робототехники и состязания по спортивному программированию. 

Также посетители выставки смогут увидеть презентацию волейбольного клуба «Урал», сыграть в шашки с семикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной и чемпионкой мира по быстрой игре Айгуль Идрисовой.

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан расскажет о работе спортивного комплекса «Биатлон» в Уфе. 

Источник: пресс-служба министерства спорта Республики Башкортостан

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