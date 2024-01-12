Изменения в материнском капитале

1) Теперь маткапитал могут получать только те лица, у которых уже есть гражданство России на момент рождения или усыновления ребенка. При этом ребенок является гражданином России по рождению.



2) Ребенок приобретает гражданство по рождению, если на день его рождения:

- оба родителя или единственный родитель имеют гражданство России;

- один из родителей – гражданин России, а другой – лицо без гражданства;

- один из родителей имеет гражданство России, а другой – иностранное (при этом ребенок родился в нашей стране, либо за рубежом, но не приобрел гражданства другого государства по рождению).



3) Направлять средства на формирование накопительной пенсии смогут все родители. Новый закон предоставляет такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери, либо являются их единственными усыновителями.



4) На средства маткапитала можно строить или реконструировать таунхаусы или иные капитальные объекты с жилыми помещениями:

- у которых есть отдельный выход на земельный участок;

- площадь которых можно увеличить для улучшения жилищных условий.



В феврале материнский капитал проиндексируют по фактической инфляции. Предполагается, что с 1 февраля 2024 года он вырастет на 7,5% и составит:

- на первого ребенка – 630 967,72 рублей;

- на второго ребенка – 833 800,37 рублей.



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