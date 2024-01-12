Какие детские выплаты положены неработающим?

- Единовременная выплата при рождении ребенка.



Получить ее может только один из родителей, если обратиться не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Средства выплатят, только если оба родителя не трудоустроены. Размер пособия в январе 2024 года – 26 345,38 рублей. Пособие ежегодно индексируется с 1 февраля.



- Единое пособие для семей с низким доходом.



Единое пособие могут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на душу населения (в Башкортостане в 2024 году – 13753 рублей). Пособие назначат, если семья проходит по остальным критериям комплексной оценки нуждаемости (vk.cc/csUaKW).



Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.



- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.



Его назначают по результатам комплексной оценки нуждаемости, по тем же критериям, как и для назначения единого пособия.



Комплексную оценку не производят в случаях:

- увольнения в связи с ликвидацией организации в периоды беременности, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком;

- очного обучения в колледже или вузе.



Неработающие граждане получают пособие до 1,5 лет в минимальном размере – 9880,19 рублей (ежегодно индексируют с 1 февраля). Однако, если маму уволили в связи с ликвидацией, ей платят 40% от среднего заработка, но не более 19 760,38 руб.



Подать заявления на оформление выплат можно через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.



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