Чем усыновление отличается от опеки?

Если вы решили принять в семью ребенка, который остался без попечения родителей, прежде всего нужно разобраться, какая форма семейного устройства ему подходит.

Усыновление – приоритетная форма устройства, при которой ребенок приобретает все права и обязанности родного ребенка.



Особенности:

- проходит в судебном порядке;

- усыновители могут изменить фамилию, имя, отчество ребенка и дату и место рождения;

- тайна усыновления охраняется законом – биологических родителям не сообщат о местонахождении ребенка;

- не требуется согласие совместно проживающих родственников;

- усыновители могут получить маткапитал и иные выплаты;

- усыновители имеют право на денежное пособие в размере маткапитала (действует только для жителей республики);

- разница в возрасте между усыновителем и ребенком – не менее 16 лет.



При опеке (попечительстве) ребенок устраивается в приемную семью. Опекуны (попечители) могут совершать действия от имени ребенка, но не могут распоряжаться его имуществом.



Особенности:

- ребенка передают на основе решения органа опеки и попечительства (решение принимают администрации районов и городов Башкортостана);

- опекуны не вправе препятствовать общению ребенка с его родственниками, кроме тех случаев, когда это не в интересах ребенка;

- опекун не может изменить имя ребенка;

- родители, которых лишили или ограничили в родительских правах, могут их восстановить и забрать ребенка по решению суда;

- опекуны получают пособие на содержание ребенка, которое расходуется на его питание, образование и лечение;

- с опекунами может быть заключен договор о приемной семье, после чего им назначат вознаграждение;

- сотрудники опеки будут вести контроль за условиями проживания и воспитания ребенка до 18 лет (не менее 2 раз в год);

- раз в год нужно представлять отчет об использовании имущества подопечного.



По вопросам обращайтесь в органы опеки и попечительства республики по месту жительства. Полный список – здесь: vk.cc/ctUTae.



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан