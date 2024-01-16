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Общество
16 Января , 10:47

Изменения в назначении единого пособия

Правила назначения единого пособия на детей смягчили. Некоторые положения документа уже действуют, другие заработают в 2024 году. Как изменятся правила назначения – объясняют специалисты Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.

Что уже вступило в силу:

 Самозанятые могут оформить пособие, если размер заработка был более 2 МРОТ за год, при условии, что в расчетном периоде доход только от самозанятости и нет объективных причин не работать. Если самозанятость приносила прибыль не все 12 месяцев, то минимальная планка в 2 МРОТ будет пропорционально меньше.

Какие изменения начнут действовать с 1 июня 2024 года:

 Новый порядок учета алиментов – если родители договорились между собой о размере алиментов, в общем доходе учтут сумму, которую указал получатель. Но она должна быть не меньше установленной государством:
- 1/4 МРОТ – на одного ребенка;
- 1/3 МРОТ – на двоих;
- 1/2 МРОТ – на троих и более детей.

 В случаях, когда алименты установил суд, учтут фактически выплаченные деньги. Информацию Соцфонд получит у ФССП.

 При назначении пособия не станут учитывать следующие доходы:
- заработок несовершеннолетних, если они трудятся в свободное от учебы время;
- выплаты, которые полагаются вместе со званием «Мать-героиня», с орденом или медалью «Родительская слава»;
- проценты по номинальным вкладам на детей под опекой. На такие вклады перечисляют алименты и выплаты на приемного ребенка, а еще – деньги, которые он унаследовал.

Как оформить единое пособие – смотрите здесь.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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