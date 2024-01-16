Изменения в назначении единого пособия

Что уже вступило в силу:



Самозанятые могут оформить пособие, если размер заработка был более 2 МРОТ за год, при условии, что в расчетном периоде доход только от самозанятости и нет объективных причин не работать. Если самозанятость приносила прибыль не все 12 месяцев, то минимальная планка в 2 МРОТ будет пропорционально меньше.



Какие изменения начнут действовать с 1 июня 2024 года:



Новый порядок учета алиментов – если родители договорились между собой о размере алиментов, в общем доходе учтут сумму, которую указал получатель. Но она должна быть не меньше установленной государством:

- 1/4 МРОТ – на одного ребенка;

- 1/3 МРОТ – на двоих;

- 1/2 МРОТ – на троих и более детей.



В случаях, когда алименты установил суд, учтут фактически выплаченные деньги. Информацию Соцфонд получит у ФССП.



При назначении пособия не станут учитывать следующие доходы:

- заработок несовершеннолетних, если они трудятся в свободное от учебы время;

- выплаты, которые полагаются вместе со званием «Мать-героиня», с орденом или медалью «Родительская слава»;

- проценты по номинальным вкладам на детей под опекой. На такие вклады перечисляют алименты и выплаты на приемного ребенка, а еще – деньги, которые он унаследовал.



Как оформить единое пособие – смотрите здесь.



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