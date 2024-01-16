Педагоги, ученики и родители Башкортостана смогут оценить новые возможности Сферума 

Также пользователи Сферума смогут расшифровывать видеозвонки – это позволит оперативно получать текстовые варианты педагогических совещаний или родительских собраний.

Еще новое в профиле – функция важных сообщений. В учебной переписке теперь можно отмечать специальными знаками нужную и актуальную информацию.

О наградах за достижения

Их смогут выдавать учителя прямо в чате класса или личной переписке. Награды будут отображаться в учебных профилях детей:

– «Звездный час» – за отличный доклад

– «Хочу все знать» – за активную работу на уроке

– «Надежный помощник» – за помощь одноклассникам.

Предусмотрены также специальные знаки отличия:

– «Пришел, увидел, все решил» – для победителей городской олимпиады

– «Чемпионский настрой» – для обладателей спортивных достижений

– «Школьный чемпион» – за активность на уроке физкультуры или победу на спортивном соревновании.

На старте в Сферуме доступно шесть наград. Каждую из них ученик может получить один раз, но она навсегда останется в его учебном профиле и будет видна всем пользователям.

О расшифровке видеозвонков

Расшифровка видеозвонка пригодится, если необходим протокол педагогического совещания или родительского собрания в текстовом формате. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией пользователям учебного профиля Сферум необходимо после начала звонка нажать кнопку расшифровки. Файл с текстом придет в чат после окончания звонка.

О функции важных сообщений

Эта функция позволяет оповестить всех участников чата о сообщении и следить, чтобы все с ним ознакомились. Например, это может быть оповещение о дате проведения родительского собрания или итоговой контрольной. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо в поле для сообщения в чате ввести три восклицательных знака, затем перейти на новую строку, нажав Shift + Enter, и написать текст.

После этого придет уведомление от сообщества «Сферум на связи», которому нужно подтвердить отправку сообщения.

По словам Рубена Акопова, руководителя сервиса Сферум, VK, цифровые инструменты помогают педагогам в организации учебного процесса и снимают с них часть рутинных задач.

– Функция важных сообщений позволяет не упустить самое необходимое в объемной переписке, а возможность расшифровки видеозвонка – получить текстовый протокол онлайн-совещания или родительского собрания. Кроме того, учеников можно мотивировать не только высокими оценками, но и специальными наградами прямо в Сферуме, – подытожил Рубен Акопов.

Напомним, учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.