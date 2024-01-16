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Общество
16 Января , 16:06

В Башкортостане подано более 750 проектов для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени-2024»

Жители Башкортостана подали 753 проекта для участия в IV Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени».

Ежегодное событие проводится Агентством стратегических инициатив по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призвано обеспечивать реализацию проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. В этом году соорганизатором форума стала государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

— Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в нашей стране уже 4-й раз. В 2023 году Башкортостан жители нашей республики направили на форум более 2200 проектов, а в конкурсе брендов  от нашего региона поступило 1 446 идей. В текущем году мы также видим большое число заявок от авторов проектов, — отметил Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

В этом году жители Башкортостана могут направить для участия в форуме свои идеи по нескольким направлениям:

— Качество жизни населения;

— Развитие экономики и предпринимательства;

— Пространство для жизни;

— Эффективный труд и образование;

— Технологическое развитие;

— Экономика данных и цифровые решения;

— Эффективное государство

Прием заявок на IV форум «Сильные идеи для нового времени-2024» продлится до 31 января 2024 года на крауд-платформе Росконгресса. После этого эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие из которых будут представлены руководству страны.

Источник: пресс-служба правительства РБ

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