У муниципальных служащих Башкортостана появился многофункциональный помощник

Муниципалитеты.РФ — первый этап создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. В основе его функционала — пожелания сотрудников органов власти, которые они озвучили на Совете при Президенте по развитию местного самоуправления. В основе ключевых разделов — социологическое исследование головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». По словам генерального директора «Диалога» Владимира Табака, предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.



— Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.



Портал Муниципалитеты.РФ (ВШИТЬ https://xn--80akhabrdiu7abc5b4e.xn--p1ai/) включает в себя 8 цифровых инструментов, среди них:

— сервис «Правовой вектор» — доступ к основным юридическим материалам, которые необходимы для работы муниципального служащего

— сервис «Муниципальный навигатор» — сведения о 42-х мерах поддержки и доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру.

— сервис «Муниципальные практики» — формирование комьюнити для общения и обмена опыта муниципальных служащих

— сервис «Муниципальный диалог» — работа с проблемным полем для выработки решений на самом высоком уровне

— сервис «Муниципальная академия» — доступ к образовательным курсам и программам для повышения квалификации.



По словам Рустема Газизова, главы администрации г. Стерлитамака и председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», портал Муниципалитеты.РФ — это централизованная площадка, где собрали лучший инструментарий для муниципальных работников.



— Здесь можно поделиться своими муниципальными практиками, посмотреть опыт коллег из других городов России, что называется, «сверить часы», ведь несмотря на уникальность каждого муниципалитета, мы все руководствуемся едиными принципами для единой цели — сделать жизнь наших граждан лучше и комфортнее. Мы всегда открыты для совместной работы с коллегами из других муниципалитетов России, готовы делиться своим опытом и перенимать лучшие наработки, — отметил Рустем Газизов.

Автор: Альфия Батырова