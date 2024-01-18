Работники местного самоуправления Башкортостана могут получить почетное звание

– В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", – говорится в документе на официальном портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401160001.



Кого могут представить к почетному званию:

– высокопрофессиональных должностных лиц местного самоуправления;

– работников органов местного самоуправления;

– сотрудников советов муниципальных образований;

– сотрудников соответствующих некоммерческих организаций.



Основанием для получения почетного звания могут стать личные заслуги:

– в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан;

– в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов;

– в развитии местного самоуправления;

– в достижении других результатов в профессиональной деятельности.



Претенденты на получение звания должны не менее 20 лет проработать в сфере местного самоуправления, иметь награды или поощрения от органов государственной власти.



Напомним, что глава Мещегаровского сельсовета Салаватского района республики Ильнара Сафина стала обладателем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду в номинации «Судьба человека – гордость Отечества» ей вручил Президент России.publication.pravo.gov.ru

Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2024 № 41 ∙

Автор: Альфия Батырова