-15 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
18 Января , 12:00

Работники местного самоуправления Башкортостана могут получить почетное звание

«Заслуженный работник местного самоуправления» – указ об учреждении этого почетного звания подписал президент Владимир Путин.

– В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", – говорится в документе на официальном портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401160001.
  
Кого могут представить к почетному званию:
– высокопрофессиональных должностных лиц местного самоуправления;
– работников органов местного самоуправления;
– сотрудников советов муниципальных образований;
– сотрудников соответствующих некоммерческих организаций.
  
Основанием для получения почетного звания могут стать личные заслуги:
– в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан;
– в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов;
– в развитии местного самоуправления;
– в достижении других результатов в профессиональной деятельности.
  
Претенденты на получение звания должны не менее 20 лет проработать в сфере местного самоуправления, иметь награды или поощрения от органов государственной власти.
  
Напомним, что глава Мещегаровского сельсовета Салаватского района республики Ильнара Сафина стала обладателем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду в номинации «Судьба человека – гордость Отечества» ей вручил Президент России.publication.pravo.gov.ru

Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2024 № 41 ∙

Автор: Альфия Батырова

Читайте нас в
Выбор редакции
Встреча для вас
14 Января , 09:34
Дом мечты из бутылок построил Рим Гареев в Стерлитамаке
Новости
17 Января , 17:03
А за что на самом деле осудили Алсынова*?
Актуально
1 Января , 14:21
"Стерлитамакский рабочий" объявляет новый конкурс!
Новости
18 Января , 14:18
В Стерлитамаке 2-летняя девочка чуть не погибла, спасли соседи
Новости партнеров
Провокаторларның хәйләләренә бирешмик!
Участникам беспорядков в Башкирии грозит наказание по уголовным статьям
Депутаты Госсобрания Башкирии обратились к многонациональному народу республики

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru