Работники местного самоуправления Башкортостана могут получить почетное звание

– В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", – говорится в документе на официальном портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401160001.
Кого могут представить к почетному званию:
– высокопрофессиональных должностных лиц местного самоуправления;
– работников органов местного самоуправления;
– сотрудников советов муниципальных образований;
– сотрудников соответствующих некоммерческих организаций.
Основанием для получения почетного звания могут стать личные заслуги:
– в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан;
– в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов;
– в развитии местного самоуправления;
– в достижении других результатов в профессиональной деятельности.
Претенденты на получение звания должны не менее 20 лет проработать в сфере местного самоуправления, иметь награды или поощрения от органов государственной власти.
Напомним, что глава Мещегаровского сельсовета Салаватского района республики Ильнара Сафина стала обладателем Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду в номинации «Судьба человека – гордость Отечества» ей вручил Президент России.publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2024 № 41 ∙
Автор: Альфия Батырова