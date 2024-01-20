-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
20 Января , 14:06

Москвичи и гости столицы учатся счётной вышивке башкир

В рамках Недели народного творчества «Живые традиции Башкортостана» гости Международной выставки «Россия» имеют возможность не только увидеть и оценить работы мастеров, но и познакомиться с их техникой и узнать больше о традициях декоративно-прикладного искусства Башкортостана.

Вышивка в республике имеет глубокие исторические корни и является важной частью народного творчества. Она передается из поколения в поколение и сохраняет уникальные традиции и символику башкирского народа.

«Счетная вышивка — одна из самых древних и сложных. Она требует тщательности и аккуратности при выполнении каждого стежка. Применяют ее при декорировании женского башкирского налобного украшения — харауса. Это ритуальный предмет, связанный с обрядом замужества и обозначающий становление девушки женщиной, матерью», — делится мастерица Айгуль Валеева.

На занятиях посетителям предлагают изучить основные стежки: роспись, косой стежок, вышивку набором. Здесь же можно посмотреть уже готовые работы Айгуль Валеевой, которая сохраняет и активно продвигает это уникальное искусство. Она — кандидат технических наук, научный сотрудник Института проблем сверхпластичности металлов РАН, мастерица Народной студии башкирского народного костюма «Селтэр» и участница Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга».

Мастер-классы по вышивке проходят по 18 декабря в павильоне № 75 с 10.00 до 21.00 ч., а сама Неделя народного творчества «Живые традиции Башкортостана» в Москве продлится по 21 января.

Источник: пресс-служба министерства культуры РБ

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru