Москвичи и гости столицы учатся счётной вышивке башкир

Вышивка в республике имеет глубокие исторические корни и является важной частью народного творчества. Она передается из поколения в поколение и сохраняет уникальные традиции и символику башкирского народа.

«Счетная вышивка — одна из самых древних и сложных. Она требует тщательности и аккуратности при выполнении каждого стежка. Применяют ее при декорировании женского башкирского налобного украшения — харауса. Это ритуальный предмет, связанный с обрядом замужества и обозначающий становление девушки женщиной, матерью», — делится мастерица Айгуль Валеева.

На занятиях посетителям предлагают изучить основные стежки: роспись, косой стежок, вышивку набором. Здесь же можно посмотреть уже готовые работы Айгуль Валеевой, которая сохраняет и активно продвигает это уникальное искусство. Она — кандидат технических наук, научный сотрудник Института проблем сверхпластичности металлов РАН, мастерица Народной студии башкирского народного костюма «Селтэр» и участница Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга».

Мастер-классы по вышивке проходят по 18 декабря в павильоне № 75 с 10.00 до 21.00 ч., а сама Неделя народного творчества «Живые традиции Башкортостана» в Москве продлится по 21 января.