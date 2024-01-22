На Втором форуме ветеранов СВО «Вместе победим» рассказали об уникальной программе медико-социальной реабилитации

Участниками мероприятия стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов нашей страны, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества. Делегация Башкортостана также приняла участие в форуме.

На круглом столе «Комплексная реабилитация ветеранов СВО» эксперты рассказали об уникальной программе ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО – «Возвращение», обсудили эффективные практики сочетания протезирования, медицинской и социальной реабилитации бойцов СВО, а также создание типовых центров комплексной реабилитации для героев в регионах страны.

Благодаря взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» с 2023 года медицинские бригады Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии оперативно вывозят тяжелораненых с передовой.

– Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии специализируется на восстановлении людей с травмами головного мозга. Поэтому был организован выезд специалистов центра на новые территории. Они доставили санавиацией сотни бойцов, которые больше месяца находились в коме, и восстановили их. Я лично общалась с этими ребятами, сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни, – отметила председатель фонда «Защитники

Отечества» Анна Цивилева.

В работе форума приняла участие делегация из Башкортостана – 4 ветерана СВО и мать погибшего бойца. Она и еще 1 ветеран – социальные координаторы филиала фонда.

За 7 месяцев работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане за помощью обратились порядка тринадцати тысяч человек, поступило более двадцати тысяч обращений. Из них более восемнадцати тысяч – решили. Основные вопросы – это назначение мер поддержки, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая и медицинская помощь, федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента России. Сейчас в штате филиала фонда в Башкортостане 97 социальных координаторов, они есть во всех муниципалитетах, а в некоторых районах и городах – их по два.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02