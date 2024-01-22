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Общество
22 Января , 15:21

Не забудьте вовремя направить уведомление об исчисленных суммах налогов

С 1 января налоговые агенты обязаны представлять уведомления об исчисленных суммах НФДЛ и уплачивать их дважды в месяц. Данные изменения установлены Федеральным законом от 27.11.2023 №539-ФЗ.

В январе 2024 года следующие сроки подачи Уведомлений и уплаты исчисленных сумм:

  • с выплат работникам, произведенным в период с 01.01.2024 по 22.01.2024 − представляется Уведомление не позднее 25 января 2024 года, в качестве отчетного периода указывается значение «21/01», уплачивается исчисленная сумма не позднее 29 января 2024 года;
  • с выплат работникам, произведенным в период с 23.01.2024 по 31.01.2024 − представляется Уведомление не позднее 05 февраля 2024 года, в качестве отчетного периода указывается значение «21/11», уплачивается исчисленная сумма не позднее 05 февраля 2024 года.

За декабрь 2023 года в январе 2024 года Уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как сроки предоставления расчета и Уведомления по ним совпадают.

Обращаем внимание, в случае несвоевременной подачи Уведомления, уплаченные денежные средства не будут своевременно распределены в соответствующие уровни бюджетной системы, что может повлечь за собой начисление пени.

С подробной информацией о перечне налогов, страховых взносах, по которым необходимо представлять Уведомление, а также о сроках представления Уведомления и налоговой отчетности можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.

Источник: пресс-служба УФНС РБ

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