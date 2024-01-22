Не забудьте вовремя направить уведомление об исчисленных суммах налогов

В январе 2024 года следующие сроки подачи Уведомлений и уплаты исчисленных сумм:
За декабрь 2023 года в январе 2024 года Уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как сроки предоставления расчета и Уведомления по ним совпадают.
Обращаем внимание, в случае несвоевременной подачи Уведомления, уплаченные денежные средства не будут своевременно распределены в соответствующие уровни бюджетной системы, что может повлечь за собой начисление пени.
С подробной информацией о перечне налогов, страховых взносах, по которым необходимо представлять Уведомление, а также о сроках представления Уведомления и налоговой отчетности можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.
Источник: пресс-служба УФНС РБ