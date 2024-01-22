Жители России рассказали о своем отношении к семейным ценностям и традициям

Социологическое агентство «Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов, – узнало у россиян об их семейных традициях. Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 15 января 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 400 россиян старше 18 лет.

– Результаты исследования достаточно закономерны для нашей страны - ценность семьи, ее традиции и история были и остаются у людей на первом месте. Да, современные реалии немного изменили семейные отношения: сегодня одобрение родителей по-прежнему важно, но уже не носит столь решающий характер, а каждый четвертый не согласен, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа. Тем интереснее нам, социологам, следить за изменениями в настроениях и трендах, постепенно формирующих новое поколение, – отметила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

По результатам исследований Вебер сообщил, что 82% россиян считают идеальным, когда в семье двое или более детей (цифра получена путем сложения процентов респондентов, считающих идеальным наличие в семье двух, трех и четырех детей). При этом 86% опрошенных считают важным поддержание тёплых отношений с родственниками.

По словам Ирины Сухаревой, председателя регионального отделения организации «Российские студенческие отряды», руководителя АНО «Многодеток» и многодетной мамы, в семье обязательно должны быть дети, а о том, сколько их будет, решать должны оба родителя, и преград тут нет.

– С родственниками однозначно нужно поддерживать теплые отношения и много работать над этим, – убеждена Ирина Сухарева.

В Башкортостане крепкие семьи неизменно пользуются особым уважением и почётом – в республике проживает более 59 тысяч семей, в которых воспитывают трое детей и более. Звания «Мать-героиня» удостоены 6 женщин Башкортостана, орденом «Родительская слава» отмечены 10 семей, а медалью «Родительская слава» награждены 17 пар.

В 2023 году в Башкортостане зарегистрировано более 22 тысяч браков, на свет появились более 34 тысяч малышей, также оформлено 307 актов об усыновлении (удочерении).

Автор: Альфия Батырова