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24 Января , 18:12

Президент страны дал старт Году семьи на выставке Россия

Старт Году семьи дал Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Торжественное мероприятие прошло в рамках Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые». 

Сергей Карпухин/kremlin.ru
Фото:Сергей Карпухин/kremlin.ru

До этого состоялась встреча Президента страны с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Во встрече с президентом участвовали и жители Башкортостана. Это семья Рустама и Анны Ахмеровых из Стерлитамакского района, которые вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года». 

– Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт, – отметил глава государства.

В планах на 2024 год – Форум многодетных семей «Многодетная Россия», а также мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню Матери, ко Дню Отца. Планируются культурно массовые и спортивные мероприятия.
В Башкортостане запланировали масштабные мероприятия – сформированный проект плана содержит почти 70 пунктов.

– Очень радует, что готовность к реализации Указа Президента России о мерах поддержки многодетных семей в нашей республике высокая. В республике существует более 20 мер социальной поддержки семей с детьми. В Башкортостане, согласно последней переписи населения, проживает более миллиона семей, 472 тысячи из них – семьи с детьми, в том числе 59 тысяч многодетных семей.
Кроме мероприятий тематического года, в республике сформировали ежегодный календарь Семейных событий – рассказала Ленара Иванова, министр семьи и труда Башкортостана. 

Все желающие могут ознакомиться с календарем на Семейном портале Башкортостана https://www.семьярб.рф/

Автор: Альфия Батырова

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