Как поставить новый автомобиль на учёт в ГИБДД?

Какие документы вам понадобятся:
- паспорт;
- документ, который подтверждает право собственности (например, договор купли-продажи или дарения);
- заявление;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- полис ОСАГО;
- действующая диагностическая карта автомобиля, если ему больше 4 лет. Ее можно получить в аккредитованом пункте техосмотра (vk.cc/ctjfyX);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если покупаете машину с рук;
- квитанция об уплате госпошлины, в том числе на выдачу госномеров, свидетельства о регистрации, ПТС.
Куда подавать заявление:
- в любое отделение ГИБДД. Записаться можно через Госуслуги;
- В МФЦ;
- Если покупаете машину в автосалоне, там ее могут зарегистрировать за вас. Салон должен быть в специальном реестре (vk.cc/ctjqCt).
Важно: в ГИБДД нужно приехать на автомобиле, который ставите на учет. После проверки вам выдадут СТС и новые номера.
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