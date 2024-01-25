-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
25 Января , 12:34

Как поставить новый автомобиль на учёт в ГИБДД?

У вас есть 10 дней с момента покупки автомобиля, чтобы подать заявление о регистрации транспорта в ГИБДД. Это касается и новых автомобилей из салона, и приобретения машины с рук.

Какие документы вам понадобятся:
- паспорт;
- документ, который подтверждает право собственности (например, договор купли-продажи или дарения);
- заявление;
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- полис ОСАГО;
- действующая диагностическая карта автомобиля, если ему больше 4 лет. Ее можно получить в аккредитованом пункте техосмотра (vk.cc/ctjfyX);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если покупаете машину с рук;
- квитанция об уплате госпошлины, в том числе на выдачу госномеров, свидетельства о регистрации, ПТС.

 Куда подавать заявление:
- в любое отделение ГИБДД. Записаться можно через Госуслуги;
- В МФЦ;
- Если покупаете машину в автосалоне, там ее могут зарегистрировать за вас. Салон должен быть в специальном реестре (vk.cc/ctjqCt).

 Важно: в ГИБДД нужно приехать на автомобиле, который ставите на учет. После проверки вам выдадут СТС и новые номера.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru