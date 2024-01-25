Как поставить новый автомобиль на учёт в ГИБДД?

Какие документы вам понадобятся:

- паспорт;

- документ, который подтверждает право собственности (например, договор купли-продажи или дарения);

- заявление;

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- полис ОСАГО;

- действующая диагностическая карта автомобиля, если ему больше 4 лет. Ее можно получить в аккредитованом пункте техосмотра (vk.cc/ctjfyX);

- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если покупаете машину с рук;

- квитанция об уплате госпошлины, в том числе на выдачу госномеров, свидетельства о регистрации, ПТС.



Куда подавать заявление:

- в любое отделение ГИБДД. Записаться можно через Госуслуги;

- В МФЦ;

- Если покупаете машину в автосалоне, там ее могут зарегистрировать за вас. Салон должен быть в специальном реестре (vk.cc/ctjqCt).



Важно: в ГИБДД нужно приехать на автомобиле, который ставите на учет. После проверки вам выдадут СТС и новые номера.



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