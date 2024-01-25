С 2024 года получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги стало проще

Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги. Данный перечень формирует и ведет Министерство спорта РФ. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

В перечень 2024 года вошли 4088 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Большая часть организаций находится в Москве, Московской области, Республике Башкортостан, Свердловской области и Красноярском крае.

Для упрощения получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги был принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389. Согласно закону введен унифицированный документ, который подтверждает фактические расходы налогоплательщика за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Он заменяет все документы, подтверждающие право на вычет. (https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/14112778/)

Утвержденные формы и форматы будут применяться в течение 2024 года для подтверждения права налогоплательщиков на получение социальных налоговых вычетов у налоговых агентов (через работодателя). С 2025 года - для их получения в упрощенном порядке, а также при заявлении вычета на основании декларации по форме 3-НДФЛ (сайт ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/14118546/).

Также есть возможность направления соответствующих сведений о расходах за физкультурно-оздоровительные услуги в налоговый орган непосредственно организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта.

Увеличены лимиты для социальных вычетов. Вычет на фитнес (как и на лечение, обучение, страхование) увеличен со 120 000 рублей до 150 000 рублей в год. К расходам, оплаченным до 2024 года, применяются прежние лимиты.

Данные изменения вступили в силу с 1 января 2024 года и применяются к расходам налогоплательщиков, понесенным с 1 января 2024 года.

Претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги в 2023 году можно в том случае, если услуги оказаны организацией или ИП, включенным в сформированный на соответствующий налоговый период перечень организаций, ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида экономической деятельности.

Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, на 2023 год размещен на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации https://minsport.gov.ru/activity/mass-sport/perechni-fizkulturno-sportivnyh-organizaczij/.

Источник: пресс-служба министерства спорта РФ