Во всех регионах России через QR-коды смогут дать обратную связь о состоянии больниц и школ

До конца 2024 года они появятся на более чем 6 тыс. объектов, которые реализуют в рамках нацпроектов, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте «национальныепроекты.рф». Там он оставляет анонимную обратную связь о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой, выбирая один из трех эмодзи для обозначения своего ответа на предложенные в анкете вопросы. Анкета настроена таким образом, что в случае, если пользователь оставляет негативный отзыв, система автоматически просит дать комментарий.

«В день поступления негативный отзыв направляется в проектный офис региона, на территории которого построен или строится объект. Это происходит сразу после того, как отзыв прошел премодерацию (проверку на предмет ненормативной лексики, оскорбительных высказываний и так далее). Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней», — уточнили в аппарате.

Подчеркивается, что ранее в качестве каналов обратной связи использовались только социологические опросы населения. QR-коды стали дополнительным каналом обратной связи, которые позволяют получить более точечную оценку о выполнении работ в рамках нацпроектов, выявлять типовые проблемы и предупреждать их возникновение в дальнейшем.

На данный момент QR-коды уже размещены на более чем 3 тыс. объектов. С их помощью получено более 10,5 тыс. отзывов граждан о строительстве и работе социально-значимых объектов: из них 80% оказались положительными, 14% — нейтральными и 6% — отрицательными.

Такое нововведение усилит общественный контроль и создаст прямую обратную связь от тех, для кого эти объекты возводились, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Нельзя сказать, что это новая форма, скорее более эффективный способ сбора важной информации. При этом качество реализации инициативы напрямую будет зависеть от того, кто будет рассматривать эти жалобы, и кто будет иметь к ним доступ. На мой взгляд, доступ к мониторингу таких обращений в обязательном порядке должен быть не только у исполнительной власти, но и у органов прокуратуры, которые смогут своевременно реагировать на возникающие проблемы», — добавил депутат.

Источник: газета «Известия»