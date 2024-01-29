Меры поддержки студентов в Башкортостане

- Государственную академическую стипендию назначают за учёбу без троек, а за выдающиеся успехи, например в науке или спорте, можно получить президентский грант (vk.cc/cexibx).



- Некоторые компании поощряют своими стипендиями (vk.cc/cu9aPa) успешных в учёбе и науке студентов, которые учатся в вузах по профилю этих организаций.



- В Башкортостане студенты могут получать стипендии Главы Республики Башкортостан.



- Также за отдельные достижения учащимся могут назначать именную стипендию (vk.cc/cu9aXc).



- Социальную стипендию (vk.cc/clZQY1) выплачивают детям-сиротам, инвалидам, ветеранам боевых действий.



- Студенты-платники, которые официально работают, получают налоговый вычет (vk.cc/cudZxH).



- Государство выплачивает деньги на питание, одежду и учебники несовершеннолетним сиротам и студентам 18–23 лет, которые потеряли родителей во время обучения (vk.cc/crQQPB).



- Неработающие студенты, потерявшие кормильца, до 23 лет получают пенсию (vk.cc/cudZEH). Эта выплата положена только очникам.



- Также бюджетники в сложной жизненной ситуации могут получить единовременную материальную помощь — например, если нужны деньги на лечение или при рождении ребёнка.



- Для очников действует скидка 50% на пригородные поезда (vk.cc/crQQWI).



- Студенты до 22 лет включительно могут ходить в кино, музеи и театры бесплатно по программе «Пушкинская карта» (vk.cc/cudZNL).



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