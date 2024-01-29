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Общество
29 Января , 17:22

Меры поддержки студентов в Башкортостане

Стипендии, скидка на проезд в общественном транспорте, соцвыплаты — существует много различных льгот и пособий, с помощью которых государство поддерживает студентов. О них рассказывает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

- Государственную академическую стипендию назначают за учёбу без троек, а за выдающиеся успехи, например в науке или спорте, можно получить президентский грант (vk.cc/cexibx).

- Некоторые компании поощряют своими стипендиями (vk.cc/cu9aPa) успешных в учёбе и науке студентов, которые учатся в вузах по профилю этих организаций.

- В Башкортостане студенты могут получать стипендии Главы Республики Башкортостан.

- Также за отдельные достижения учащимся могут назначать именную стипендию (vk.cc/cu9aXc).

- Социальную стипендию (vk.cc/clZQY1) выплачивают детям-сиротам, инвалидам, ветеранам боевых действий.

- Студенты-платники, которые официально работают, получают налоговый вычет (vk.cc/cudZxH).

- Государство выплачивает деньги на питание, одежду и учебники несовершеннолетним сиротам и студентам 18–23 лет, которые потеряли родителей во время обучения (vk.cc/crQQPB).

- Неработающие студенты, потерявшие кормильца, до 23 лет получают пенсию (vk.cc/cudZEH). Эта выплата положена только очникам.

- Также бюджетники в сложной жизненной ситуации могут получить единовременную материальную помощь — например, если нужны деньги на лечение или при рождении ребёнка.

- Для очников действует скидка 50% на пригородные поезда (vk.cc/crQQWI).

- Студенты до 22 лет включительно могут ходить в кино, музеи и театры бесплатно по программе «Пушкинская карта» (vk.cc/cudZNL).

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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