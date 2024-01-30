Как избежать нарушений земельного законодательства?

Самые популярные нарушения - самовольное занятие земельного участка или его части, использование земельного участка без прав, использование земельного участка не по целевому назначению.



Как не нарушить земельный закон?

• Проверить, имеются ли у вас документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком, если участок в аренде – проверить, не истек ли срок действия договора.

• Убедиться, что используемые в хозяйстве дрова, строительные и иные материалы находятся в границах земельного участка, а не на свободной территории и не на участке соседей.

• Проверить, соответствует ли площадь фактического землепользования документам на земельный участок (картам, схемам, планам, свидетельствам, кадастровому паспорту или кадастровой выписке на земельный участок), а также сведениям, которые содержатся на Публичной кадастровой карте.



Росреестр после проверок проводит консультации по телефону, видеосвязи или на личном приеме. Если после вынесения предостережения нарушение не устранили в предписанный срок и не продлили по объективной причине, то в таком случае предусмотрен штраф.



Для жителей за самовольное использование участков предусмотрен штраф не менее 5 тыс. рублей, за нецелевое использование – не менее 10 тыс. Если штраф оплачивается в первые 20 дней, нарушитель имеет право оплатить половину. Если выявили несколько видов нарушений, к примеру, самовольный захват и нецелевое использование, то применяется одно – более строго наказание.



Жители Башкортостана могут получить консультацию специалистов Управления Росреестра по республике через специальный сервис: vk.cc/cmhu4F



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