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Общество
31 Января , 16:30

Гостей выставки-форума «Россия» обучают башкирским танцам

Сегодня в Москве на выставке-форуме «Россия» – День башкирского телевидения, который проводит главный телеканал Башкирии – БСТ. 

пресс-служба ТРК «Башкортостан»
Фото:пресс-служба ТРК «Башкортостан»

На стенде республики — фирменные цвета канала, а на их фоне — артисты стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Сейчас они обучают гостей выставки национальным танцам.

К примеру, артистка балета Чулпан Басырова показала движения башкирского женского танца «Бишбармак». Кроме того, все желающие получат возможность прямо в кадре передать свои приветы родным и друзьям со всей страны. Также можно попробовать себя в роли ведущего, как это уже сделали сегодня гости из Твери и Улан-Удэ.

В течение всего дня посетители масштабного проекта смогут прочувствовать атмосферу добра и любви нашей Башкирии.

Источник: пресс-служба ТРК «Башкортостан»

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